تدابير جديدة في ميناء الدار البيضاء

أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ، أنه في إطار تعزيز مراقبة مرور البضائع بميناء الدار البيضاء، تم اتخاذ مجموعة تدابير جديدة من طرف اللجنة المحلية للأمن بالميناء، بهدف تنظيم وتسهيل مرور ومراقبة البضائع.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن من بين التدابير التي اتخذتها اللجنة، تعزيز العمل المستمر على مدار الساعة، وتحسين تنظيم التدفقات وطوابير انتظار الشاحنات داخل الميناء، إلى جانب تقديم المساعدة التقنية المستمرة على مستوى أجهزة السكانير، لتفادي أي انقطاع أو تأخير خلال مرحلة العبور عبر السكانير.

كما تشمل، حسب المصدر ذاته، تخصيص موارد بشرية إضافية من أجل تدبير أفضل لتدفق ورواج الشاحنات، علاوة على تحسيس جميع الأطراف المعنية في ما يخص أهمية احترام التدابير المتخذة .

وأبرزت أن هذه الإجراءات تأتي لتواكب المشاريع الأخرى التي هي في طور الإنجاز من طرف الوكالة، والتي تندرج ضمن أهداف التبسيط والتحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة لمستعملي الميناء.