«مايلن المغرب».. أولى وحداتها لإنتاج الأدوية بالبيضاء

قدمت “مايلن المغرب”، فرع المجموعة الأمريكية “مايلن انكوربورايتد” الرائدة عالميا في مجال صناعة الأدوية الجنيسة والبيولوجية المشابهة، أولى وحداتها الصناعية داخل المغرب، والتي ابتدأت عملها فعليا منذ ماي الماضي.

وأوضح سهيل طبيب، رئيس “مايلن المغرب” والمدير الإقليمي للمجموعة، أن هذه الوحدة، التي تمتد على 1500 متر مربع، تأتي لتعزز حضور المجموعة بالمملكة، مشيرا إلى أنها تضم عدة قاعات للإنتاج والتحليل والتخزين وتوزيع أدوية من آخر جيل وبأسعار تنافسية، مستهدفة تمكين أكبر عدد من المرضى من التوفر على علاجات ناجعة.

وأبرز أن الوحدة الجديدة تمتلك قدرة إنتاجية تصل إلى 60 قارورة في الدقيقة، أي ما يعادل 7 ملايين علبة دواء، مضيفا أنه تم تخصيص مساحة 900 متر مربع إضافية لاستقبال التوسعة المرتقبة للمصنع.

وأكد أنه بإنشاء هذه الوحدة لصناعة الأدوية بالمغرب، ترتقي (مايلن) إلى مستوى جديد من استراتيجيتها التنموية بالمملكة، وذلك عبر تعبئة غلاف استثماري بقيمة 120 مليون درهم خلال الفترة ما بين 2013-2023، موضحا أن المجموعة ملتزمة بتنفيذ نصف هذه الاستثمارات مع نهاية 2019.

وأشار طبيب إلى أن المغرب يحظى بمكانة مهمة ضمن استراتيجية المجموعة الأم التنموية، وأن فرعها بالمغرب سجل حضورا قويا داخل المملكة منذ 2001، بعدما “تمكن من لعب دور ريادي في السوق المغربية، من خلال إدخال أزيد من 12 دواء جنيسا تستعمل في علاج السرطان، والتي أتاح طرحها في السوق تخفيضا ملحوظا لتكلفة العلاج، عبر تخفيض أسعار البيع بنسب تتراوح بين 40 و50 في المائة مقارنة مع الأدوية الأصلية”.