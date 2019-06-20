الجيش الليبي يحكم سيطرته على معسكر النقلية ويتقدم نحو مركز طرابلس

قالت وكالة الأنباء الليبية إن القوات المسلحة العربية الليبية بسطت سيطرتها على معسكر النقلية وتتقدم باتجاه مركز طرابلس.

من جهة أخرى، أكد الجيش الليبي أنه كبد ميليشيات طرابلس خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بعد معارك استمرت 6 ساعات خلال الهجوم الفاشل على مطار طرابلس الدولي (بنينا2).

وأشارت وكالة الأنباء الليبية أن الهلال الأحمر قام بنقل 40 جثة تابعة للمليشيات إضافة إلى و قوع 15آخرين في الأسر لدى الجيش الليبي.