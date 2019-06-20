شكرا لقرائتكم حفتر: معركة طرابلس لن تتوقف.. وهذه خطتي بعد تحريرها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، إن العملية لعسكرية في العاصمة طرابلس "لن تتوقف قبل تحقيق كافة أهدافها"، مضيفا أنّ ليبيا ستدخل في مرحلة انتقالية واضحة ومنضبطة، بعد تحريرها.

وأكد حفتر في مقابلة مع صحيفتي "العنوان" و"المرصد" المحليتين، نشر فجر الخميس، أن العملية العسكرية بطرابلس "تستهدف أوضاعا مستعصية عجزت كل السبل عن معالجتها، من وجود القيادات الإرهابية ونشاطها في تجنيد خلايا داخل طرابلس إلى وجود وإنتشار المليشيات وسيطرتها على أموال الشعب الليبي في مصرف ليبيا المركزي، إلى تنامي نشاط الجماعات الاجرامية وعصابات الجريمة المنظمة والمتاجرة بالبشر وتهريب النفط والمحروقات، وحتى جماعات الإسلام السياسي التي عطلت الحياة السياسية وأفسدت مناخها، بل ووصلت إلى تنفيذ أجندات خارجية تتعارض مع مصالح الشعب الليبي تماما".

المسار السياسي

وبخصوص ملامح مرحلة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس، كشف حفتر أنها ستكون عبر المسار السياسي، موضحا أن "البلاد ستدخل فى مرحلة انتقالية واضحة ومنضبطة من حيث المدة والصلاحيات، يتمّ خلالها حلّ كافة المليشيات ونزع سلاحها ومنح الضمانات لكل من يتعاون فى هذا المجال ، وحلّ كافة الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، بعد انتهاء مدّته وفشله في إيجاد أي مخرج للأزمة بل خلق أزمات، وكذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التجهيز لهذه المرحلة".

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وفي السياق ذاته، أشار قائد الجيش الليبي، إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستتولى أيضا "التحضير للانتخابات وعودة المسار الديمقراطي، وذلك بالعمل على مشروع قانون انتخابات جديد خال من العيوب السابقة، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة دستور جديد ووضع مشروع قانون للإستفتاء عليه، وكذلك إعادة التوازن لقطاع النفط وعوائده، والشروع في توحيد المؤسسات بعد سنوات من الإنقسام".

"رجل مرتبك"

ومن جهة ثانية، وصف حفتر مبادرة رئيس حكومة الوفاق فايز السراج التي طرحها مؤخرا لحل الأزمة الليبية، بأنها "مفتقدة للجدية وخالية من بنود معالجة أسباب الأزمة ولذلك فهي ليست ذات قيمة"، مضيفا أنّ "هذا الرجل مرتبك وقراره ليس في يده".

وأعلن السراج، الأحد الماضي، عن مبادرة سياسية للخروج من الأزمة الراهنة، تتضمن عقد ملتقى ليبي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية العام الجاري.