جهاديون يقتلون 17 مدنيا في شمال بوركينا فاسو

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واغادوغو: أعلن وزير الدفاع في بوركينا فاسو شريف سي الأربعاء أن مسلحين جهاديين قتلوا 17 مدنيا في هجوم جرى ليلا على احدى القرى في شمال البلاد. وقال في بيان إن "مجموعة ارهابية مسلحة نفذت هجوما ضد مدنيين في قرية بيليهيدي" مساء الثلاثاء، مضيفا ان "الهجوم تسبب بمقتل 17 شخصا".

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