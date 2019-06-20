شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد الرازق الزنط: تفعيل قانونى وحدات وعربات الطعام يوفر فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عبد الرازق الزنط، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ونائب دائرة إسنا بمحافظة الأقصر، الشباب إلي الاستفادة من القانون الجديد الخاص بتشجيع وتنظيم وحدات الطعام المتنقلة، وقانون عربات الطعام الذي يسمح لهذه العربات بإشغال جزء من الطرق العامة.

وقال "الزنط"، فى تصريحات له، إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنها هذان القانونان، بالإضافة إلى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن منح قروض للشباب لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع انتشارها ودعمها بشكل أكبر ستوفر العديد من فرص العمل للشباب، وستساهم في النهوض بالاقتصاد المصرى.