شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات البرلمان" تدعو لتغيير سلوكيات المواطنين الخاطئة لتطوير منظومة النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تغيير سلوكيات وثقافة المواطنين أحد أهم عوامل نجاح خطة تطوير منظومة القمامة والنظافة وإدارة المخلفات بأنواعها المختلفة، حيث أن هناك سلوكيات خاطئة تؤدى لتفاقم مشكلة القمامة.

وأضاف "العادلي"فى تصريحات له، أن خطة تطوير منظومة النظافة والقمامة تحتاج لتدبير التمويل اللازم لتنفيذها والذى أعلنت الحكومة أنه يصل إلى نحو 7 مليارات جنيه، مما يتطلب ضرورة إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وبحث سبل تعظيم الموارد.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى منظومة النظافة والقمامة الجديدة.