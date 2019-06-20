محافظ السويس يطالب أصحاب محال الاستاد بتنسيق المنطقة ومنع التعديات

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

عقد محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر اجتماعًا بأصحاب المطاعم والكافيهات في منطقة الكورنيش الجديد والاستاد للاستماع لمطالبهم بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري.

وفي اللقاء الذي حضره السكرتير العام، طلب اللواء عبد المجيد صقر من أصحاب المحال تطوير وتنسيق المنطقة وتنظيمها، وأكد عليهم الالتزام بقوانين النظافة العامة، ومنع التعديات والإشغالات، والالتزام بالرصيف المحدد ومساحة المحال.

وتعهد أصحاب المحال التجارية بتنفيذ توجيهات المحافظ والمشاركة بفاعلية لإنجاح بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستقبل السويس فيها المجموعة الخامسة.

وكان محافظ السويس قرر عدم تجديد تراخيص المحال التجارية، ووجه بحملة لإزالة التعديات، ورفع أي أدوات أو أثاث ومقاعد خارج المحال أو المقاهي وذلك حفاظًا على المظهر الحضاري للمنطقة المحيطة باستاد السويس.