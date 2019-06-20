طنجة.. تهم النصب والتغرير بقاصر نزيل بالخيرية تطيح بإسباني

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أمس الثلاثاء، وذلك للتحقق من الاتهامات المنسوبة لمواطن إسباني يبلغ من العمر 39 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال واستدراج طفل قاصر والتغرير به.

وذكر بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرته اليوم الأربعاء، أن ولاية أمن طنجة كانت قد توصلت بشكاية من شخصين، أحدهما مغربي والآخر فرنسي، يتهمان المواطن الإسباني الموقوف بتعريضهما للنصب، بعدما طلب منهما مساهمات مالية في جمعية ذات طابع اجتماعي وسلمهما شواهد تقديرية اتضح لهما لاحقا أنها مزيفة، كما أنه شكل أيضا موضوع شكاية من شخص مغربي يبلغ من العمر 20 سنة، يتهمه فيها بالتغرير به وتعريضه لهتك عرض في سنة 2014 عندما كان قاصرا ونزيل مؤسسة خيرية.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمواطن الإسباني المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، وكذا الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.