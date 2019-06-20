فيديو.. أرقام قياسية لا تنسى من ذاكرة كأس أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت النسخ الماضية من بطولة كأس الأمم الأفريقية العديد من الأرقام القياسية التي تحققت، وأيضا تحطمت في مرات لاحقة.

الرقم القياسي الأبرز هو المتعلق بالبطل التاريخي للمسابقة، والمسجل باسم مصر التي حصدت اللقب 7 مرات.

ورغم اعتزال الكاميروني صامويل إيتو إلا أنه لا يزال يحتفظ بلقب الهداف التاريخي برصيد 18 هدفاً.

"|لعين الرياضية" تستعرض في الفيديو التالي أبرز الأرقام القياسية والإنجازات العربية ببطولة كأس أمم أفريقيا.

