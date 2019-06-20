مقتل 17 مدنيا شمالي بوركينا فاسو في هجوم إرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 17 مدنيا، الأربعاء، في هجوم إرهابي وقع ليلا على إحدى القرى شمالي بوركينا فاسو.



وقال وزير الدفاع في بوركينا فاسو شريف سي، في بيان إن "مجموعة إرهابية مسلحة نفذت هجوما ضد مدنيين في قرية بيليهيدي" مساء الثلاثاء، مضيفا أن "الهجوم تسبب بمقتل 17 شخصا".

وتعد بوركينا فاسو حاليا إحدى البلدان الأكثر تأثرا بالإرهاب في أفريقيا، حيث يعيش هذا البلد في حال فراغ تركها الرئيس السابق بليز كمباوري، بعد رحليه وطلبه اللجوء إلى الخارج عام 2014.



وتشهد بوركينا فاسو منذ 2015 هجمات إرهابية متزايدة تمتد إلى مناطق عدة بجانب العاصمة، ما أجبر السلطات على إعلان حالة الطوارئ في العديد من المناطق بالبلاد، وخلّفت هذه الهجمات أكثر من 300 قتيل في 4 سنوات.