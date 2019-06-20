ناشط أحوازي: السلطة القضائية الإيرانية غارقة في الفساد

قال أحمد رحمت الأحوازي، الناشط الأحوازي، في تصريحات هاتفية لـموقع "العين الإخبارية" الإماراتي، إن السلطة القضائية الإيرانية التي يقودها متشددون ومقربون من المرشد علي خامنئي يستشري داخلها الفساد بشدة كحال أغلب مؤسسات البلاد سواء الحكومية أو غيرها.

وأضاف "الأحوازي"، المناهض لسياسات نظام طهران والمقيم منذ سنوات في ألمانيا، أن هناك العديد من الانتقادات التي لاحقت مسؤولي القضاء الإيراني خلال سنوات مضت، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار الناشط المنحدر من إقليم الأحواز (تقطنه أغلبية سكانية عربية) الواقع في جنوب غربي إيران، إلى أن هناك سرية شديدة تحظى بها الأنشطة المالية لجهاز القضاء الإيراني، الذي يعين رئيسه المباشر بناء على مرسوم من المرشد علي خامنئي.

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وشابت فترة رئاسة صادق لاريجاني للسلطة القضائية الإيرانية لنحو 9 سنوات، التي انتهت في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتهامات عديدة بالفساد، أبرزها الكشف عن فضيحة حصوله وآخرين على أرباح ناتجة عن الآف الحسابات البنكية المخصصة لإيداع أموال الكفالات القضائية بها، يقول الناشط الأحوازي.

ولفت أحمد الأحوازي إلى أن لاريجاني في أعقاب تزايد التساؤلات حول هذا الأمر أحال هذه الخطوة برمتها إلى خامنئي باعتباره من أجاز له الحصول على أرباح بدعوى توزيعها على القضاة كرواتب شهرية ومزايا مالية إضافية.

وتساءل محمود صادقي النائب البرلماني الإيراني عن مدينة طهران، قبل 3 أعوام، عن كيفية حصول القضاة الإيرانيين على رواتبهم الشهرية من أموال وصفها بـ"المحرمة"، وفق قوله.