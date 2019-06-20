شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون: لا نسعى للحرب لكننا «مستعدون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

أكدت متحدثة باسم البنتاجون في بيان «أن الولايات المتحدة لا تسعى للحرب مع إيران لكننا مستعدون للدفاع عن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة».

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأربعاء إن أحدث عملية لنشر ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط والتي أُعلنت يوم الاثنين تشمل كتيبة صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع «وغيرها من قدرات الردع».

وتصاعدت المخاوف من حدوث مواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان يوم الخميس. وحملت واشنطن طهران مسؤولية هذا الهجوم بينما نفت إيران الاتهامات.