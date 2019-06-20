خليفة حفتر: الإخوان المسلمين عطلوا الانتخابات طيلة العام الماضي

أحمد قاسم
أكد القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، أن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في ليبيا هي من عطلت العملية الانتخابية طيلة العام الماضي، مؤكدًا أن المؤسسة العسكرية طالبت مرارًا وتكرارًا بإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة.
وقال "حفتر"، في حوار أجرته معه صحيفة "المرصد" الليبية: "ليس الجيش من عطل الانتخابات وليس هو من أخلَّ بالتزامه بشأن الانتخابات التي كان يجب أن تجري نهاية 2018 ثم تأجلت لبداية 2019، بل المجلس الرئاسي الذي منع التمويل تارة على مفوضية الانتخابات، وهذا بلسان رئيسها وعجز حكومته عن تأمين مقرها...
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