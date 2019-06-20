نائب حلوان يطالب باستغلال مبنى السنترال القديم بدلا من غلقه منذ سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة بشأن عدم الاستفادة من سنترال حلوان القديم، لافتا إلى أن المبنى مغلق منذ عقود ومهمل دون أدنى أوجه الاستفادة، مما يعد إهدارا للمال العام يستوجب وضع خطة للاستفادة منه.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة برؤية وخطة حول كيفية الاستفادة من سنترال حلوان القديم، واستغلاله بما يخدم أهالى المنطقة، سواء فى نفس الإطار او فى إنشاء مشاريع قومية ذات نفع عام تحقق المصلحة العامة للمواطنين، وذلك من خلال دراسة وافية لاحتياجات المنطقة ومن ثم يتم تحديد اوجه الاستفادة.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حصر كافة المنشآت والأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية ومن ثم وضع خطة حول كيفية الاستفادة منها فى إنشاء مشروعات ذات نفع عام وفقا لطبيعة واحتياجات كل منطقة، لافتا إلى أن هناك حالات تعديات على بعض هذه الأصول والتى تعد حق المواطنين.
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