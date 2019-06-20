شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر: تميم وقناة العربى تروج لأفكار هدامة على غرار إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع مباشر قطر، تقريرًا عما قامت به قناة العربى القطرية، ومالكها عزمى بشارة، بالطعن فى الصحابة والخلفاء الراشدين، وذلك استمرارا للنهج الذى يسير عليه النظام القطرى لإرضاء الغرب.

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وقال الموقع فى تقريره بالفيديو، أنه بات تنظيم الحمدين اليوم يتشارك نظام الملالى الإيرانى جميع السلوكيات والاستراتيجيات، حتى أقدم مؤخرا على اتباع نهج الملالى المتطرف دينيا، من خلال الطعن فى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واتهام الخلفاء الراشدين بالكثير من التهم المكذوبة، وهو ما يحمل إلى أبناء قطر والوطن العربى أفكارًا هدامة لم تعد تقدمها أبواق الملالى فقط، بل أيضًا أبواق الحمدين الإعلامية.

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الفيديو:

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