خليفة حفتر يهاجم "الإخوان" ويوضح خطته لما بعد تحرير طرابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أوضح المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي تفاصيل خطته لما بعد انتهاء عملية طرابلس العسكرية، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك مرحلة انتقالية تقودها حكومة وحدة وطنية تجهز لانتخابات وتعيد المسار الديمقراطي إلى ليبيا.

وأضاف في حوار مع صحيفة المرصد الليبية نشرته الخميس، أنه من المهم أن تُنجز في هذه المرحلة الانتقالية عدة مهام أساسية لتمهيد الأرضية أمام الوضع الدائم، وعدد منها "حل كافة المليشيات ونزع سلاحها ومنح الضمانات لكل من يتعاون فى هذا المجال، وحل كافة الأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي انتهت مدته وفشل في إيجاد أي مخرج للأزمة بل خلق أزمات، وطبعاً تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها التجهيز لهذه المرحلة الدائمة التي نتحدث عنها ".

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كما أشار حفتر إلى أن المرحلة تتضمن تشكيل لجنة صياغة دستور جديد ووضع مشروع قانون للاستفتاء عليه، بجانب العمل على إعادة التوازن لقطاع النفط وعوائده و"حل مشاكل الناس العالقة وتسهيل شؤون حياتهم المعيشية وبالأخص إنهاء أزمة السيولة، وكذلك الشروع في توحيد مؤسسات الدولة وإداراتها بعد سنوات الانقسام".

ووصف حفتر العملية العسكرية التي حملت اسم "فجر ليبيا" بالإرهابية واتهم جماعة الإخوان المسلمين بإطلاقها، مشيرًا إلى أن "العالم أدرك بأنها كانت السبب في انقسام مؤسسات الدولة الليبية ووصولها إلى ما وصلت له.

و"فجر ليبيا" هي عملية عسكرية انطلقت في عام 2014 للسيطرة على مطار طرابلس الدولي ومناطق نفطية ليبية، وكانت أبرز المليشيات المشاركة فيها ذات توجه إسلامية واتهمت بالارتباط بجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.