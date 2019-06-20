حفتر عن مبادرة السراج: هو رجل "مرعوب" ولا يستطيع عقد أي اتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، إن فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لا يعلم ما يريد، ودائمًا ما يشعر أنه "مرعوب" من جهة ما بشدة.

واقترح السراج منذ أيام، طرح مبادرة تتضمن عقد ملتقى ليبي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، ويمثل جميع القوى الوطنية من جميع المناطق، ومهمته إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية عام 2019.

وأكد حفتر في حواره لصحيفة "المرصد" الليبية، الخميس، أن السراج رجل مرتبك، وقراره ليس في يده، قائلًا: "لقد خَبِرتُه وعرفته جيدًا منذ عدة سنوات وتحدثت معه بشكل مباشر كما تعلمون، إنه حقاً لا يدري ماذا يريد، ولا يستطيع أن يوقع أي إتفاق".

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واستطرد أن المبادرة لم تنبع من السراج، ولكنها عبارة عن ترديد لما قاله المبعوث الأممي لليبيا، غسان سلامة، مؤكدًا أن مثل تلك المبادرات لا معنى لها ما لم تكن شجاعة وتحمل بنودًا تمس صلب الأزمة.

ونفى قائد الجيش الوطني الليبي، أن يكون معارضًا للحلول السياسية في بلاده، لافتًا إلى أن الحل الديمقراطي هو الأمثل.

وأكد أن أسس القيم المؤسسة للدولة المدنية العصرية لا يمكن أن تعيش في ظل سيطرة الإرهاب وجماعات مثل القاعدة والإخوان المسلمين، والميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة والتهريب والخطف ودواعش المال العام.

وأضاف المشير حفتر، أنه بعد تحرير طرابلس، سيتحدث مع الشعب الليبي مباشرة عن كل الأوضاع.