وفاة صحفي مغربي في ظروف غامضة

عثر مواطنون،على جثة صحفي مغربي بمنطقة ليساسفة بالدار البيضاء في ظروف غامضة.

وحسب موقع هسبريس المغربي فقد وجد مراسل جريدة صوت العدالة، مغيث عبد المطلب، يوم امس ملقى على الأرض بجانب دراجته النارية، مضرجا بالدماء، في حادثة مريبة وغريبة حسب وصف الموقع

هذا، وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا من أجل معرفة الأسباب الحقيقية للواقعة، وحسب المعلومات الأولية فإن الصحفي عبد المطلب تعرض لضربة في الجهة اليسرى من الرأس، وأصيب في كثفه الأيسر.

وقالت صحيفة “صوت العدالة” إنها ستلجأ إلى القضاء إذا ما أظهرت التحقيقات الأمنية وفاة الصحفي بفعل فاعل.