عثر مواطنون،على جثة صحفي مغربي بمنطقة ليساسفة بالدار البيضاء في ظروف غامضة.
وحسب موقع هسبريس المغربي فقد وجد مراسل جريدة صوت العدالة، مغيث عبد المطلب، يوم امس ملقى على الأرض بجانب دراجته النارية، مضرجا بالدماء، في حادثة مريبة وغريبة حسب وصف الموقع
هذا، وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا من أجل معرفة الأسباب الحقيقية للواقعة، وحسب المعلومات الأولية فإن الصحفي عبد المطلب تعرض لضربة في الجهة اليسرى من الرأس، وأصيب في كثفه الأيسر.
وقالت صحيفة “صوت العدالة” إنها ستلجأ إلى القضاء إذا ما أظهرت التحقيقات الأمنية وفاة الصحفي بفعل فاعل.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة صحفي مغربي في ظروف غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.