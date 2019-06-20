«الهلال» توزع 500 سلة غذائية على متضرري السيول في أبين

عدن (الاتحاد)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي استجابتها الإنسانية العاجلة لتقديم المساعدة للأسر اليمنية المتضررة جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت عدداً من المحافظات خلال الأيام الماضية. ووزعت عبر «ملتقى شباب أبين» نحو 500 سلة غذائية متكاملة في منطقة الكود بمديرية خنفر غرب أبين وذلك لتخفيف معاناة المتضررين من سوء الأحوال الجوية المستمرة منذ مطلع يونيو الماضي. وأكد رئيس «ملتقى شباب أبين» فايز علي حيدرة أن توزيع السلال الغذائية جاء ضمن الاستجابة العاجلة التي أعلنت عنها الإمارات عبر ذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر» من أجل التخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء الأمطار التي ضربت أبين ومناطق يمنية أخرى، موضحا أن عملية التوزيع في منطقة الكود استهدفت المواطنين والنازحين التي لحقت بهم أضرار جراء السيول والأمطار خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن هناك حملة إغاثية واسعة سيتم تدشينها في مديريات عدة في أبين من أجل تقديم الدعم والمساندة للمحتاجين والمتضررين، مقدما الشكر والتقدير للجهود الإغاثية والإنسانية الجبارة التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر في مختلف المجالات.

من جهة ثانية، عاد إلى عدن، 26 جريحا يمنيا بعد رحلة علاج في مستشفيات الهند تكللت بالنجاح على نفقة الإمارات. وثمن الجرحى الدعم الإنساني الكبير الذي توليه الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر لمساعدة الجرحى والمصابين في استكمال علاجاتهم الضرورية في المستشفيات الخارجية، وأشاروا إلى أن الدعم السخي والمساندة الأخوية في هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها ستظل خالدة في ذاكرة كل أبناء الوطن. وعبروا عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر التي استقبلتهم في مطار عدن الدولي للاطمئنان على صحتهم ونجاح رحلتهم العلاجية في الهند، وتأكيد الهيئة على استمرار الجهود في تقديم الدعم والرعاية للجرحى اليمنيين الذين يقدمون أروع البطولات والتضحيات في وجه ميليشيات الحوثي الانقلابية الموالية لإيران. فيما عبر عدد من مسؤولي مكتب رعاية الجرحى والشهداء عن تقديرهم وشكرهم للإمارات على ما تقدمه من دعم سخي في جانب علاج الجرحى، لافتين إلى أن الإمارات ومنذ الوهلة الأولى سارعت إلى تقديم الدعم والمساندة.