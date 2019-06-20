عائشة بن سمنوه لـ «الاتحاد»: إعلان الوثيقة العربية لحقوق المرأة في الإمارات قريباً

أحمد شعبان (القاهرة)

أكدت عائشة سالم بن سمنوه، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب بالبرلمان العربي، لـ «الاتحاد»، أن الجلسة العامة للبرلمان العربي التي عقدت أمس، ناقشت العديد من القضايا المهمة على الساحة العربية، ومنها قضية العرب المحورية القضية الفلسطينية، مؤكدة أن هذه القضية ستظل قضيتنا الأولى التي لن نتنازل عنها، مشيرة إلى أنه تم مناقشة القضايا السياسية لدول الجوار وما تتعرض له الدول العربية من تدخل سافر وانتشار الإرهاب والتطرف وزعزعة الأمن العربي.

وأضحت عائشة بن سمنوه، أن اللجنة أعدت الكثير من التوصيات والقوانين الاسترشادية مثل التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، لافتة إلى أن هناك مسودة قانون استرشادي للحفاظ على الآثار، مؤكدة قرب إعلان الوثيقة العربية لحقوق المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة الأنسب على مستوى العالم لنقل هذه الوثيقة، والممثلة توجهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الاسرية «أم الإمارات»، التي وفرت كل الإمكانات لدعم وتمكين المرأة الإماراتية اقتصاديا وسياسياً وفي جميع المجالات.

وقالت عائشة بن سمنوه إن جلسة البرلمان العربي ناقشت 4 مشروعات قوانين عربية استرشادية، وهي قانون تنظيم عمل المنظمات الخيرية والإنسانية والعمل التطوعي، وإيجاد شبكة أمان اجتماعي للدول العربية، وقانون للتعليم العالي والبحث العلمي، فضلا عن وثيقة المرأة التي سيتم إطلاقها من دولة الإمارات. وأضافت أن اللجنة بحثت أيضا موضوعات القراءة وتوجيه عقول أبنائنا للقراءة والاسترشاد بمشروع محمد بن راشد في دعم القراءة والاهتمام بالفضاء والابتكار، ومحو الأمية والقضاء عليها واللغة العربية ودعمها.