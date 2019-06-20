مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد»: نستعد لدخول قلب طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي)

تصدت قوات الجيش الوطني الليبي لأشرس هجوم تشنه الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق الوطني في محور طريق المطار بضواحي طرابلس، وفقا ما أكده الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية لـ«الاتحاد» أمس الأربعاء، فيما أكدت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقوات المسلحة الليبية أن قوات الجيش تصدت لهجوم لمليشيات مسلحة تدعم حكومة الوفاق بالقرب من كوبري الفروسية في محور طريق المطار، ومصادرة ثلاثة سيارات وتدمير مدرعة وآلية مسلحة برشاش 23 م/‏‏ ط، بالإضافة إلى محاصرة تشكيلات مسلحة داعمة لحكومة الوفاق في محيط مطار طرابلس.

وقال مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي المنذر الخرطوش إن قوات الجيش الليبي صدت هجوما للتشكيلات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق من محورين في ضواحي طرابلس، لافتا لاندلاع اشتباكات عنيفة في منطقة كزيرما وكوبري المطار بين قوات الجيش الليبي وتشكيلات مسلحة داعمة لحكومة الوفاق.واستهدف طيران الجيش الليبي مخزن ذخائر يتبع التشكيلات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق في منطقة تاجوراء.

وأرسلت القوة المساندة للواء التاسع ترهونة التابع للجيش الليبي تعزيزات عسكرية إلى مطار طرابلس الدولى، وذلك لدعم قوات الجيش وتعزيز تمركزاته في محيط المطار للتصدي لأي محاولات لمليشيات حكومة الوفاق للتقدم.وأكد قائد محور عين زارة في طرابلس التابع للجيش الليبي، اللواء فوزي المنصوري لـ«الاتحاد» أمس تصدي قوات الجيش الليبي للهجوم الذي شنته التشكيلات المسلحة في محور طرابلس المطار، مشدداً على أن قوات الجيش الليبي تستعد لدخول قلب العاصمة الليبية، وجدد نفي ما تردد بشأن صدور أوامر بعدم تقدم قوات الجيش الليبي إلى وسط طرابلس.

بدورها قالت غرفة عمليات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني إن سلاح الجو التابع لها تمكن من تدمير مقاتلة للجيش الليبى فى قاعدة الوطية، ما أدى لمقتل طيار وإصابة 5 آخرين جراء استهداف المقاتلة بطيارة مسيرة بدون طيار. فيما كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عن انسحاب مجموعة من الحرس الرئاسي التابع لرئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، لافتة إلى وجود حالة ذعر بين صفوف قادة المليشيات المسلحة في طرابلس.

وفي طرابلس، تعرضت مخازن شركة «مليتة» للنفط والغاز قرب العاصمة إلى قصف جوي تسبب في إصابة ثلاثة موظفين ودمار كلي في المخزن، بحسب ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا.