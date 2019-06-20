شيخ الأزهر: ندعم ليبيا في مواجهة الإرهاب والعنف

القاهرة (الاتحاد)

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس، دعم الأزهر لخروج ليبيا من أزمتها الراهنة ومواجهة العنف والإرهاب، خلال استقباله وفداً من القبائل الليبية. وقال أحمد الطيب: إن الأزهر الشريف يدعم بقوة الجهود الحثيثة الداعية للم شمل المجتمع الليبي، مندداً بالتدخلات الخارجية التي تقوم بها بعض الحكومات، والتي كان لها أثر كبير في بث روح الفرقة بين أبناء الشعب الليبي، وناشد تلك الحكومات، بما تبقى لديها من قيم، أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.

وأوضح أن الأزهر حريص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة العلمية والفكرية لأبناء الشعب الليبي الشقيق، مشيراً إلى أن الأزهر صمم برنامجاً لتدريب الأئمة والوعاظ الليبيين على مواجهة الفكر المتطرف والتحديات المختلفة التي تواجه المجتمع الليبي. من جانبه، قدم وفد القبائل الليبية الشكر لشيخ الأزهر على مواقفه الداعمة لاستقرار ليبيا ووحدة شعبه، مؤكدين أن دخول بعض الأفكار الغريبة والمخالفة للمنهج الأزهري على المجتمع الليبي، كان لها أثر في الأوضاع التي آلت إليها ليبيا من اقتتال وتناحر بين أبنائها.