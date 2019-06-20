كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا تطالب تركيا بسحب قواتها من سوريا ووقف دعم الجماعات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب وزير الخارجية السوري وليد المعلم ، تركيا بسحب قواتها من سوريا والتوقف عن تدريب وتسليح ودعم المجموعات الإرهابية.

وقال المعلم - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء - إن سوريا لا تسعى لمواجهة عسكرية مع تركيا ، لكنه رفض موقف أنقرة من عمليات الجيش السوري في محافظة إدلب ، مشيرا إلى أن إدلب محافظة سورية وما يقوم به الجيش من عمليات هو ضمن الأراضي السورية.

وتابع وزير الخارجية السوري:"لم نعتدِ على أحد وما نريده تحرير أرضنا الذي هو حق مشروع لنا".

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وأضاف:"هناك أمور كثيرة على تركيا القيام بها من بينها سحب قواتها من الأراضي السورية، وإذا لم تسحب تركيا قواتها من سوريا فإنها ستكون قوة احتلال".

واستطرد وزير الخارجية السوري قائلا إن "على تركيا التوقف عن تدريب وتسليح المجموعات الإرهابية".

وأردف المعلم:"لم أضع شروطا على تركيا، إنما حددت الأسس التي يقوم عليها منطق العلاقة بين بلدين جارين"، مؤكدا أن "مشاركة تركيا أو عدمها في اجتماعات أستانا لن يغير من الواقع شيئا"، في إشارة إلى مجموعة الدول الثلاثية (روسيا، تركيا، إيران) والتي تم إنشاؤها في ختام اللقاء حول التسوية في سوريا الذي استضافتها عاصمة كازاخستان أستانا (نور سلطان حاليا) في يناير العام 2017.