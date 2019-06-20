الوداد يعلن استدعاء مدافعه للمشاركة في الـ”كان” وتعويض داكوستا – صورة

أعلن نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، توجيه الناخب الوطني، هيرفي رونار، لمدافع الفريق، أشرف داري، دعوة المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، التي ستقام هذا الأسبوع في مصر، وذلك من أجل تعويض مروان داكوستا، الذي يعاني من الإصابة.

وأكد النادي الأحمر، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ” إستدعاء مدافع الوداد الرياضي أشرف داري للمشاركة في كان 2019 رفقة المنتخب الوطني المغربي”.

وكان داكوستا، قد لعب بديلا في مبارة المنتخب الودية الأولى، أمام غامبيا، قبل أن يخرج بسبب معاناته من الإصابة، قبل أن يغيب عن المباراة الثانية أمام زامبيا، بسبب استمرار شعوره بآلام على مستوى الفخذ.