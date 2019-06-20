بوغبا يستقر على وجهته المقبلة!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، استقر على وجهته القادمة للموسم الكروي المقبل، بعدما أعلن رغبته في خوض تحد جديد.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي إيطاليا" فإن بول بوغبا يفضل العودة إلى صفوف يوفنتوس، بدلًا من الانتقال لريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى يوفنتوس إلى استعادة خدمات بوغبا، لكن الفريق الإيطالي يحاول إيجاد السبل لتوفير الراتب السنوي للنجم الفرنسي، قبل التفاوض مع مانشستر يونايتد.

وسافر فابيو باراتيسي المدير الرياضي للسيدة العجوز، إلى لندن، الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات حول صفقة بوغبا.

وكان ريال مدريد من أكثر الأندية المهتمة بضم بول بوغبا، إلا أن الأموال الطائلة التي صرفها في الصفقات الصيفية، جعلته يتراجع بعض الشيء، خوفًا من عدم القدرة على سداد راتب النجم الفرنسي.