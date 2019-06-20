النفط تصدر بيانا بشأن حادث الاعتداء على أحد المواقع النفطية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تشجب بشدة حادث الاعتداء الجبان على أحد المخيمات التابعة لشركة الحفر العراقية في البرجسية بمحافظة البصرة فجر هذا اليوم بصاروخ كاتيوشا، ما أدى الى جرح ثلاثة من العاملين في الشركة".وادانت الوزارة "هذا العمل الإرهابي الجبان والجهات التي تقف وراءه أياً كانت هويتها وأجنداتها"، مشيرة الى ان "هذا الحادث يراد منه ضرب الاقتصاد الوطني والصناعة النفطية والغازية تحديداً لأنها تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني".

واكدت انها "اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات الامنية والعسكرية المختلفة لكشف وملاحقة المتورطين، وتقديمهم للعدالة ومحاسبتهم بأشد العقوبات"، مشيرة الى انه "تم اتخاذ إجراءات إحكام السيطرة على أمن المنشآت النفطية لمنع تكرار هذه الأعمال الإجرامية الجبانة والمحاولات اليائسة للإضرار بالمنشآت النفطية، والضرب بيد من حديد على كل معتدٍ أثيم".



وحذرت الوزارة "كل من تسول له نفسه الإضرار بالصناعة النفطية أو الاعتداء على العاملين فيها، بأنه لن يفلت من قبضة القوات الأمنية البطلة"، مؤكدة "حرصها الشديد على سلامة جميع العاملين العراقيين والأجانب من خلال توفير ظروف العمل الآمنة والاستقرار المطلوب في الحقول والمواقع النفطية".

وتابعت ان "هذا الاعتداء الجبان لم يؤثر على انسيابية العملية الإنتاجية والتصديرية في الحقول والمواقع النفطية، ولن يزيد العاملين في القطاع النفطي إلا ثباتاً وإصراراً على المضي قدماً من أجل تطوير الصناعة النفطية وزيادة الإنتاج والصادرات وتحقيق الإيرادات المالية دعماً للاقتصاد الوطني".

يذكر ان صاروخا نوع كاتيوشا سقط فجر اليوم، على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية بمحافظة البصرة، ما ادى الى اصابة ثلاثة من العاملين في الشركة بجروح.

