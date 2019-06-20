مفتش الداخلية: 316 حالة فساد اداري ومالي اكتشفناها خلال آيار

وقال الاسدي في بيان تلقت الخليج 365، نسحة منه ان "مجموع حالات الفساد الاداري التي تم اكتشافها في دوائر الوزارة ببغداد وحدها بلغت 108 حالات فيما كانت حالات الفساد المالي 12 حالة"، مبينا ان "حالات الفساد الإداري المكتشفة في دوائر الوزارة بالمحافظات الأخرى 180 حالة وحالات الفساد المالي 16 حالة".واضاف الأسدي أن "مؤشرات الفساد الاداري المكتشفة في بغداد كانت 75 حالة اهمال، و 20 حالة تزوير، و 8 حالات استغلال وظيفي، و 4 حالات سوء استخدام للسلطة، وحالة ابتزاز واحدة فقط، فيما كانت مؤشرات الفساد المالي لدوائر بغداد 5 حالات هدر بالمال العام، و 3 حالات اختلاس و حالتي رشوة، وحالة رشوة واحدة ومثلها اخفاء مواد".

وتابع ان "مؤشرات الفساد الاداري المكتشفة في دوائر الوزارة في المحافظات كانت 131 حالة اهمال، و 20 حالة استغلال وظيفي، و 18 حالة سوء استخدام للسلطة، و 11 حالة تزوير، فيما كانت مؤشرات الفساد المالي فيها 14 حالة اهمال، وحالة اختلاس واحدة ومثالها سرقة".

