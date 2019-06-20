واضاف الأسدي أن "مؤشرات الفساد الاداري المكتشفة في بغداد كانت 75 حالة اهمال، و 20 حالة تزوير، و 8 حالات استغلال وظيفي، و 4 حالات سوء استخدام للسلطة، وحالة ابتزاز واحدة فقط، فيما كانت مؤشرات الفساد المالي لدوائر بغداد 5 حالات هدر بالمال العام، و 3 حالات اختلاس و حالتي رشوة، وحالة رشوة واحدة ومثلها اخفاء مواد".
وتابع ان "مؤشرات الفساد الاداري المكتشفة في دوائر الوزارة في المحافظات كانت 131 حالة اهمال، و 20 حالة استغلال وظيفي، و 18 حالة سوء استخدام للسلطة، و 11 حالة تزوير، فيما كانت مؤشرات الفساد المالي فيها 14 حالة اهمال، وحالة اختلاس واحدة ومثالها سرقة".
كانت هذه تفاصيل خبر مفتش الداخلية: 316 حالة فساد اداري ومالي اكتشفناها خلال آيار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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