فيديوجراف.. تاريخ كأس الأمم الأفريقية.. النسخة الرابعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تستعرض "العين الرياضية" تاريخ النسخ السابقة من بطولة الأمم الأفريقية، قبل انطلاق النسخة المقبلة من البطولة. وتستعد مصر لاستضافة النسخة رقم 32 في الفترة من 21 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز المقبل بمشاركة 24 منتخبا. ويلخص هذا الفيديو تاريخ النسخة الرابعة من البطولة التي استضافتها غانا عام 1963 وتوجت بلقبها على ملاعبها.

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