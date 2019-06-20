فيديو.. فتحي مبروك يتحدث عن مجموعة مصر في أمم أفريقيا 2019

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين بالأهلي المصري حاليا ومدرب الفريق الأول سابقا، أن منتخب مصر مرشح بقوة للفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩.
وتحدث مبروك في تصريحات للعين الرياضية عن حظوظ منتخب مصر، صاحب الأرض، في مجموعته التي تضم الكونغو وأوغندا وزيمبابوي.
وتنطلق النسخة الـ٣٢ من بطولة الأمم الأفريقية يوم الجمعة المقبل، والتي تشهد مشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة.
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