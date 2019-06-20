7 قتلى في اشتباكات بين الجيش الصومالي والقوات الأفريقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اندلعت معارك عنيفة، الأربعاء، بين الجيش الصومالي وقوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال "أميصوم" بمنطقة آبار المياه قرب القاعدة العسكرية التركية بضواحي العاصمة مقديشو، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى دون أن يتضح السبب.

وأكدت مصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" أن "قوات الجيش الصومالي بادرت بإطلاق النار على قاعدة القوات الأفريقية، ما أسفر عن مقتل 4 جنود من القوات لديها وإصابة 6 آخرين، ومقتل 3 من عناصر الجيش الصومالي الذين تقوم القوات التركية بتدريبهم وإصابة 3 جنود آخرين".

وقالت وسائل إعلام محلية صومالية إن "جنودا من الجيش الصومالي يرافقهم ضباط أتراك خرجوا من معسكر (تركي- صوم) في مقديشو فوقع القتال بين الطرفين في قاعدة القوات الأفريقية دون أن تتضح دوافع الاشتباكات".

ويعد هذا القتال الأول من نوعه الذي يدور بين القوات الأفريقية والقوات الصومالية الذي يسفر عن خسائر بهذا الحجم.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من جانب الجيش الصومالي أو قيادة القوات الأفريقية في الصومال على الحادث.