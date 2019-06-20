بإسناد التحالف.. الجيش اليمني يتقدم في البيضاء وتعز

أحرزت قوات الجيش اليمني، بإسناد التحالف العربي، الأربعاء، انتصارات واسعة على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في محافظتي البيضاء وتعز، فيما دكت مقاتلات التحالف مواقع ومخازن أسلحة حوثية بمحافظة حجة، شمالي غربي البلاد.

ففي محافظة البيضاء، تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني من السيطرة على المرتفعات الفاصلة بين منطقتي حوران وقانية، كما حققت تقدما بالسيطرة على مواقع المليشيات الانقلابية المطلة على اليسبل بمنطقة الوهبية، والوصول إلى وادي عبل.

وبالتزامن مع المعارك على الأرض، شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع مليشيا الحوثي في "الشبكة" أسفرت عن تدمير آليات ومعدات للمليشيا المدعومة من إيران.

وفي محافظة حجة، دمرت مقاتلات التحالف العربي، الأربعاء، مخازن للذخائر والألغام تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، فيما استعادت قوات الجيش اليمني أسلحة ثقيلة ونزعت 2000 عبوة ناسفة ولغم في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف العربي دكت مواقع وتمركز مليشيا الحوثي الانقلابية في مديريات عبس وحرض ومستبأ بمحافظة حجة.

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وأسفرت الغارات عن مصرع وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية وتدمير آليات ومخازن للذخيرة والألغام التابعة للمليشيا، حسب مصدر عسكري.

ووفقا لذات المصدر، تمكنت فرق الهندسة العسكرية، خلال الأيام الماضية، من نزع أكثر من 2000 عبوة ناسفة وألغام مدرعة وفردية، زرعتها المليشيا في وقت سابق بمديرية حرض.

وفي محافظة تعز، أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، هجوما لمليشيا الحوثي في جبهة "الاحكوم" المطلة على طريق هيجة العبد جنوبي المحافظة.

ونقل موقع الجيش اليمني، عن قائد الكتيبة الأولى في اللواء الرابع مشاه جبلي ـ قائد جبهة الاحكوم، العقيد عبده نعمان الزريقي، إن أبطال الكتيبة الأولى، تصدوا لهجوم عنيف شنته مليشيات الانقلاب الحوثية على المواقع الإمامة في تلة "الخضراء" جبهة الاحكوم.

وأسفرت المعارك عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا وإجبار ما تبقى على الفرار.

وفي سياق الانتهاكات الإنسانية، وجراء الهزائم التي منيت بها، لجأت المليشيا الحوثية، إلى شن قصف مدفعي وعشوائي على قرى ومنازل المواطنين في محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية إن المليشيا الإرهابية أطلقت 4 قذائف هوزر على منازل المواطنين في قرى جبل صبر، ما أسفر عن أضرار مادية واسعة في المنازل والمزارع.