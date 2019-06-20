فنّان مصري شهير ممنوع من الكلام لمدة ثلاثة أسابيع!

كشف الفنّان أحمد أمين عن تعرّضه لإصابة بالغة في الحنجرة توقفه عن الحديث مدة ثلاثة أسابيع.

وقال عبر حسابه على موقع «تويتر» إنّه تلقّى تعليمات مُشدّدة من طبيبه المعالج بعدم الحديث، وقدّم اعتذاره من كل المُتعاونين معه بسبب عدم قدرته على إجراء أيّ محادثات هاتفية طوال الفترة المقبلة.

وقال في رسالته: «حصل لي إصابة في الحنجرة، والصراحة أهملتها، بالتالي احتمال أعمل عملية، بس الأكيد وللأسف مش هاينفع أستخدم صوتي أبداً لمدة 3 أسابيع، للأسف مش هاقدر أشتغل، مش هعرف أرد على التليفون، بس اتفقت مع حد يزعق لولادي بدالي، وهاشجع المنتخب بالإشارة بقى، وقدر الله وما شاء فعل».

أمين اشتهر بتقديمه برنامج الكوميدي «البلاتوه»، وشارك النجم أكرم حسني بطولة مسلسل "الوصية" بموسم دراما رمضان 2018.