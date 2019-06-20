مسئول أمريكي: ترمب يملك قرار ضرب إيران

أكد إليوت أنجل رئيس العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكي، الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب يملك قرار ضرب إيران تحت مظلة تهديد الأمن القومي الأمريكي.
وبين أنجل، خلال جلسة استماع بالكونجرس، أن "النظام الإيراني تمادى في أفعاله الإرهابية ضد الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط، وأن دعم طهران للإرهاب واستهداف ناقلات النفط دليل على يأس النظام الإيراني وترنحه".
ولفت إلى أن "الكونجرس يجب أن يكون شريكا في أي قرار يتخذ بشأن ضرب إيران، طبقا للقانون الأمريكي، لكنه في حال التصويت بالرفض، فإن من صلاحيات الرئيس الاعتراض على القرار (فيتو)، وتوجيه الضربات لإيران تحت مظلة تهديد الأمن القومي الأمريكي".
ودعا أنجل البيت الأبيض وترامب إلى العودة للكونجرس قبل توجيه ضربات عسكرية ضد إيران.
وأكد أنه يتوجب على النظام الإيراني العودة إلى طاولة المفاوضات بشروط المجتمع الدولي.
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