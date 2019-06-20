البنتاغون: نشر ألف جندي في الشرق الأوسط يشمل صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية نشر ألف جندي في الشرق الأوسط يشمل صواريخ باتريوت وطائرات مسيرة وطائرات استطلاع.

وقالت، اليوم الاربعاء: لا نسعى لحرب مع إيران لكننا مستعدون للدفاع عن قواتنا ومصالحنا في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، أكد عضو الكونجرس الأمريكي جو ويلسون، أن النظام الإيراني يهدد الولايات المتحدة، ويتباهى بالإعلان عن هذا، مشيرا إلى أن هذه الأفعال والتهديدات علامة بلوغ النظام الإيراني مرحلة متقدمة في الإرهاب.

Advertisements

وتابع ويلسون خلال جلسة استماع في الكونجرس لمناقشة سبل تنويع وسائل الضغط على نظام إيران، أن عقوبات واشنطن على طهران قللت من تمويل إيران للإرهاب وأبطأت برنامجها النووي.

وأوضح عضو الكونجرس أن العقوبات الدولية ضد إيران ستدفعها إلى طاولة المفاوضات.

وقال ويلسون إن لجوء إيران لاستهداف ناقلات النفط في الخليج العربي دليل على أن العقوبات تعمل بشكل فعال، مشيرا إلى تضرر مليشيا حزب الله إحدى أذرع إيران من تلك العقوبات.