محكمة لندنية تغرِّم سفارة قطر 187 ألف جنية استرليني لصالح موظف صومالي

أصدرت محكمة العمل في لندن حكما بتغريم سفارة قطر مبلغ 187 ألف جنيه أسترليني لصالح الموظف السابق في السفارة محمود أحمد المنحدر من أصول صومالية.

ووفقا لوسائل إعلام فإن الحكم جاء بسبب ما تعرض له من عنصرية وتمييز من قبل دبلوماسي قطري.

وكانت محكمة التوظيف المركزية في لندن قد أدانت في وقت سابق الدبلوماسي في سفارة قطر عبد الله علي الأنصاري، بعدما أساء معاملة سائقه العجوز ووجه له إهانات بالغة، حيث قضت بتغريمه، بعد أن حاول في أكثر من مناسبة تقديم رشوة للسائق البريطاني من أصل صومالي للتخلي عن قضيته.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية في تقرير لها أن السائق محمود أحمد - صومالي يحمل الجنسية البريطانية وعمره 79 عاما - انتصر في معركته القضائية التي تعود إلى ست سنوات، حيث قضت المحكمة بمبلغ ثمانية آلاف جنيه إسترليني له.

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وترجع القضية إلى عام 2014 عندما أقام محمود أحمد الصومالي الأصل دعوى أمام محكمة العمل، قال فيها إنه تعرض للفصل التعسفي عقب اعتراضه على الإساءة العنصرية، إلا أن المحكمة رفضت النظر فيها بحجة أن السفارة القطرية تتمتع بحصانة دبلوماسية.

وأشارت "مترو" إلى الواقعة تعود للفترة التي عمل بها السائق البريطاني لدى الملحق الدبلوماسي القطري عبدالله علي الأنصاري بين عامي 2006 و2013، حيث اعتاد الأنصاري وصف السائق العجوز ذي البشرة السمراء بـ"العبد الأسود والكلب"، إضافة إلى التعدي البدني والإيذاء النفسي له، حيث قضت القاضية جوان واد بأنه تعرض للتمييز وفُصل بطريقة غير عادلة بسبب "ازدراء مرتبط بالعرق".

وواجه عبدالله علي الأنصاري، وهو دبلوماسي في سفارة قطر بلندن، اتهامات بالإساءة العنصرية للسائق، محمود أحمد، ووصفه بأنه كلب، قبل أن يتم فصله من عمله في عام 2013.