الأزهر يدعو إلى وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الأربعاء، رفضه التدخلات الخارجية التي تقوم بها بعض الدول في الشأن الليبي وطالبها بالتوقف، وجدد مساندته لها للخروج من أزمتها ومواجهة الإرهاب.

وشدد شيخ الأزهر، خلال لقاء مع وفد من القبائل الليبية في مقر المشيخة بالقاهرة، على دعمه بقوة للجهود الحثيثة الداعية للم شمل المجتمع الليبي.

ولفت إلى أن "التدخلات الخارجية التي تقوم بها بعض الحكومات والتي كان لها أثر كبير في بث روح الفرقة بين أبناء الشعب الليبي"، وناشدها بما تبقى لديها من قيم أن تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الليبية.

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وذكر فضيلة الإمام الأكبر أن "جهود الأزهر لدعم ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة ومواجهة العنف والإرهاب، تأتي في إطار المسؤولية التي يحملها على عاتقه منذ أكثر من ألف عام للحفاظ على وسطية الإسلام ونشر تعاليمه السمحة لدى كل أبناء المسلمين في العالم".

وبين فضيلة الإمام الأكبر أن "الأزهر حريص على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة العلمية والفكرية لأبناء الشعب الليبي".

وأشار إلى أن "الأزهر صمم برنامجا لتدريب الأئمة والوعاظ الليبيين على مواجهة الفكر المتطرف والتحديات المختلفة التي تواجه المجتمع الليبي".