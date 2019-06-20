علمت صحيفة "الانباء" الكويتية بان "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ يسعى الى انتهاء مجلس النواب من اقرار الموازنة في 30 حزيران على ان تبدأ الحكومة تنفيذ المقررات المتصلة بمؤتمر "سيدر" في الاول من تموز المقبل".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانباء: الحريري يسعى الى انتهاء مجلس النواب من اقرار الموازنة في 30 حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.