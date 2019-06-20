شدياق بحثت مشروع التحوّل الرقمي مع أفيوني ويموت والخوري

بحثت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ مع وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني ونبيل يموت مشروع التحوّل الرقمي. واتفق المجتمعون على استكمال التنسيق على مختلف المستويات.

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