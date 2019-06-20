مصادر للجريدة: الحريري وجعجع اتفقا على ضرورة إعطاء الأولوية لسياسة النأي بالنفس

أكدت مصادر متابعة لصحيفة "الجريدة" الكويتية أن "رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ ورئيس حزب القوات اللبنانية اتفقا على ضرورة إعطاء الأولوية ل​سياسة​ النأي بالنفس"، مشيرة الى ان "الحريري وجعجع توقفا عند تصريح الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، الذي لوّح بأن الجبهات كلها ستشتعل في حال تعرض ايران لأي اعتداء، رافضين إقحام لبنان في نزاع لا ناقة له فيه ولا جمل".

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