وهاب: إستهداف السعودية وقيادتها في ملف خاشقجي مرفوض ومدان

إعتبر رئيس الحزب التوحيد العربي الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أن "إستهداف السعودية وقيادتها في ملف الصحافي جمال خاشقجي مرفوض ومدان وهو بمثابة عدوان يستكمل العدوان على مصر في قضية محمد مرسي"، مضيفا:"فلنتضامن كعرب حتى لا يأكلونا بالمفرق ففي القضيتين أهداف مشبوهة نرفض أي إستهداف لدولة عربية مهما إختلفنا في ال​سياسة​".

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