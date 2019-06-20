أكثر من 500 استاذ بالجامعة اللبنانية وقعوا مذكرة تؤكد دعمهم قرار الرابطة بالاضراب

وقع أكثر من 500 استاذ في ​الجامعة اللبنانية​ على مذكرة تؤكد دعم قرار رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب.

واكد الاساتذة ان "فك الاضراب هو من صلاحية الهيئة العامة، وقرارتها تلزم الهيئة التنفيذية ومجلس المندوبين حسب المادة السادسة من العلم والخبر رقم 119 تاريخ 11/05/1975".