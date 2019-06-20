وقع أكثر من 500 استاذ في الجامعة اللبنانية على مذكرة تؤكد دعم قرار رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية في الاضراب المفتوح حتى تحقيق المطالب.
واكد الاساتذة ان "فك الاضراب هو من صلاحية الهيئة العامة، وقرارتها تلزم الهيئة التنفيذية ومجلس المندوبين حسب المادة السادسة من العلم والخبر رقم 119 تاريخ 11/05/1975".
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 500 استاذ بالجامعة اللبنانية وقعوا مذكرة تؤكد دعمهم قرار الرابطة بالاضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.