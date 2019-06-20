هيئة الأسواق المالية: سلامة أعلن إطلاق منصة التداول الإلكترونية

أعلنت هيئة الأسواق المالية أن "حاكم ​مصرف لبنان​ رئيس هيئة الأسواق المالية ​رياض سلامة​ أعلن إطلاق منصة التداول الإلكترونية بعد فض العروض التي تقدمت بها ثلاث مجموعات مالية لبنانية إلى هيئة الأسواق المالية"، مشيرة إلى أن "هذا الإعلان تم من مدينة لندن على هامش مؤتمر باركليز للأسواق الناشئة، في حضور مجموعة كبيرة من المصرفيين والخبراء الاقتصاديين والمؤسسات الاستثمارية العالمية، الأمر الّذي يضيف إلى هذه المنصة بعدا دوليا منذ اللحظة الأولى".

وفي بيان لها، أشارت الهيئة الى ان "سلامة أوضح أن مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية الذي انعقد أمس، وبعد الاطلاع على نتائج تقييم العروض المقدمة من الجهات الثلاث والتي تم فضها بحضور ممثلين عنها لضمان أعلى معايير الشفافية، قرر بالإجماع منح رخصة إنشاء منصة إلكترونية للتداول إلى مجموعة بنك عوده وبورصة أثينا Athex Group، بعد نيل هذه المجموعة النقاط الأعلى بحسب المعايير المحددة مسبقا ضمن دفتر الشروط".

ولفتت إلى أن "هذه المنصة تعتبر من أهم إنجازات هيئة الأسواق المالية، بعد ثلاث سنوات من العمل المتواصل، وتهدف إلى تدعيم مرتكزات القطاع المالي في لبنان ليواكب ويكمل عمل القطاع المصرفي اللبناني المتطور، لا سيما أن المنحى العالمي اليوم يتمثل بوجود أسواق مالية ناشطة تجذب السيولة اللازمة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية، وتفتح أمامها خيارات متعددة للحصول على التمويل المطلوب".

وأشارت الهيئة الى أن "المنصة الإلكترونية ستتيح للأسواق اللبنانية إمكانية الإدراج والتداول والاستثمار في كل أنواع الأدوات المالية والعملات والمعادن الثمينة. كما أنها ستأخذ أبعادا إقليمية ودولية، بالتعاون مع البورصات الأخرى في العالم من جهة، واستقطاب الاستثمارات من الانتشار اللبناني في بلاد الاغتراب، بحيث سوف نمكنهم من التداول والاستثمار في لبنان من خلال هواتفهم الذكية أينما كانوا".