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الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات

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أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع بسيط على الجبال والداخل.

الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية .

السبت: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

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