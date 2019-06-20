الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاع بسيط على الجبال والداخل.

الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في المناطق الجبلية والداخلية .

السبت: غائم جزئيّاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.