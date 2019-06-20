معوض: مؤسسة رينه معوض كسرت كل الحواجز الطائفية والمناطقية

اشار النائب ​ميشال معوض​ إلى أن "اللبنانيين إعتادوا ان كل شخص يتعاطى في الشأن العام يعمل فقط لمنطقته ولطائفته ولكن نحن نفتخر في مؤسسة رينه معوض لاننا كسرنا هذه المعادلة وكل الحواجز الطائفية والمناطقية"، مشددا على ان "طائفتنا هي لبنان كله".

وفي كلمة له خلال حفل العشاء السنوي لمؤسسة رينه معوض، اعلن معوض أن "اكثر من 365 الف انسان استفاد من مشاريع المؤسسة في العام 2018 وهذا كله بفضل الداعمين من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والانتشار اللبناني وجهد فريق العمل الذي يضم 220 شخصا".

ولفت معوض الى ان "المؤسسة لا تقوم بمجرد مشاريع بل هي تحمل رؤية تنموية واستراتيجية وهذه الرؤية مبنية على حماية الفئات الاكثر فقرا في المجتمع وهمنا تأمين الاستمرارية لها".

واوضح اننا "نفذنا مشروع ترميم مرفأ الصيادين في جونية والذي يطال حوالي 100 عائلة مدخولها من صيد السمك، والمشروع تضمن انشاء مطبخ ومشغل لاصلاح قوارب الصيد وكانت النتيجة باستفادة اكثر من 29 الف شخص من المشروع"، معتبرا ان "الخلاصة ليست في تنفيذ المشروع بل بتحريك الدورة الاقتصادية"، مضيفا:"قمنا بمشروع اخر وهو دعم تصدير البطاطا اللبنانية الى دول الاتحاد الاوروبي بتمويل من هولندا وفي الاسابيع القادمة سنعلن عن توسيع المشروع ليشمل منتوجات اخرى".

وكشف معوض أنه "نتيجة الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي يستطيع لبنان تصدير 50 الف طن من البطاطا اللبنانية من دون ضرائب جمركية ولكن في السابق لم نصدر اي طن لعدة اسباب"، مشيرا الى اننا "قمنا بتدريب المزارعين على تطوير انتاجهم وأمنا لهم الاسواق لتصريفه، وفي العام الماضي تمكنا من تصدر 20 طن كخطوة نموذجية وسيكون هناك مسار تصاعدي للتصدير".