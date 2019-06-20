لفت رئيس "حزب الحوار الوطني" النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "اننا كنا يوم أمس بإنتظار إطلاق العسكريين في أمن الدولة اللذين دخلا خلال رحلة سياحية إلى الاراضي السورية عن طريق الخطأ ومن حق عائلتيهما أن تعرفا ماذا يحصل ومن حق اللبنانيين ان يعرفوا لماذا لم يتم إطلاق سراحهما".

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كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي : لماذا لم يتم إطلاق سراح عسكريي امن الدولة اللذين دخلا الاراضي السورية عن طريق الخطأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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