لفتت وزارة الدفاع الاميركية "​البنتاغون​" إلى أن "القوات التي ستنتشر في الخليج مزودة بمنظومة باتريوت وكاسحات ألغام وطائرات مسيرة"، مؤكدة "أننا لا نرغب بحرب مع إيران ولكننا مستعدون للدفاع عن قواتنا ومصالحنا في المنطقة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنتاغون: لا نرغب بحرب مع إيران ولكننا مستعدون للدفاع عن قواتنا ومصالحنا بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.