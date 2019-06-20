غرينبلات يتهم حركة "فتح" بإفساد "صفقة القرن"

اتهم الممثل الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب لعملية السلام في الشرق الأوسط ​جيسون غرينبلات​، حركة "فتح" بـ"إفساد فرصة للتعايش وهي "صفقة القرن" وما يجب أن يكون أمرا طبيعيا"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن بناء السلام على قاعدة أسستها "فتح" ومن أجل تحقيق السلام تجب تسوية القضايا العديدة ويجب تشجيع التعايش".

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