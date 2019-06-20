الخارجية الأردنية: إسرائيل سلمتنا مواطنا احتجزته بسبب عبوره الحدود

أعلن مدير العمليات والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، سفيان سلمان القضاة ة أن "السلطات الإسرائيلية سلمت السلطات الاردنية مواطنا احتجزته في وقت سابق بعد عبوره حدود إسرائيل"، موضحاً أن "الإفراج عن المواطن وإعادته جاء نتيجة جهد متواصل ومتابعة من قبل الوزارة والجهات المعنية والسفارة الأردنية في تل أبيب"، مشيراً إلى أنه "قد تبين أن المواطن عبر الحدود بطريق الخطأ بعد أن ضل طريقه".
وفي وقت سابق من الأربعاء أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أنها تتابع بشكل حثيث احتجاز أحد المواطنين الأردنيين في إسرائيل وذلك بعد عبوره متسللا الخط الحدودي في المنطقة الجنوبية.
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