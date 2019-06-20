خارجية أميركا: سندرس إجراءات لاحقة بحق السعودية على خلفية مقتل خاشقجي

تعهدت وزارة الخارجية الأميركية بـ"أن تدرس إدارة رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اتخاذ مزيد من الإجراءات بحق السعودية على خلفية مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، حال ورود حقائق جديدة"، مشيرةً إلى "اننا ندرس بدقة التقرير، الذي تم إصداره منذ وقت قليل. لقد فرضنا قيودا في منح التأشيرات وعقوبات مالية بحق الأشخاص، الذين لعبوا دورا في جريمة القتل هذه".
ولفتت إلى انه "على السلطات السعودية تحديد كل الحقائق ومحاسبة جميع المسؤولين عن ذلك. وسندرس إجراءات لاحقة في حال ورود حقائق إضافية"، مشيرةً إلى "دعم بشكل عام عمل المقررة الأممية"، مفيدة بـ"أنها حصلت على إمكانية التحادث مع موظفين في الوزارة بشأن هذه القضية".
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